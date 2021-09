Xiaomi dévoile le Civi son nouveau smartphone de milieu de gamme

C'est en Chine que Xiaomi vient de dévoiler le Civi, un nouveau smartphone orienté vers le milieu de gamme solidement équipé.

L'annonce est intéressante du fait que Xiaomi a récemment évoqué l'abandon de l'appellation "Mi", la présentation du Civi pourrait donc préfigurer d'une refonte des noms au sein du catalogue du constructeur qui n'était pas des plus clair jusqu'ici.

Rappelons ainsi que les smartphones Mi se déclinaient en 4 à 6 versions différentes et touchaient toutes les gammes du marché : du smartphone premium au haut de gamme en passant par le milieu et l'entrée de gamme.

Le CIVI est clairement orienté vers le milieu de gamme pour sa part et embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Il propose un écran OLED incurvé full HD+ de 6,55 pouces à 120 Hz, compatible HDR10+ et Dolby Vision.

Il dispose de trois capteurs photo : un capteur principal de 64 MP à f/1,8, un grand angle de 8 MP à f/2,2 et un module macro 2 MP. Il embarque également une batterie de 4500 mAh et de la recharge rapide 55W.

Le design du Civi est simple et épuré : il ne mesure que 7 mm d'épaisseur et son dos arbore une dalle de verre poli du plus bel effet.

Disponible à compter du 30 septembre en Chine, le Civi sera proposé à 2600 yuans (345€) en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version 8Go/256 Go sera facturée 2900 yuans (385€) et la version 12/256Go sera proposée à 3200 yuans (425€), les prix étant exprimés hors taxes.