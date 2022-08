Xiaomi dévoile ses lunettes de réalité augmentée

Les Google Glass étaient arrivées sur un marché encore peu mature en 2011 avec un échec retentissant à la clé. Aujourd'hui Xiaomi pense que la situation est plus propice à ce type d'appareil et tente donc sa chance avec ses propres lunettes de réalité augmentée.

Baptisées Mijia Glasses Camera, les lunettes affichent clairement leur orientation : exit le design présenté l'année passée qui se voulait minimaliste et ultra discret, les lunettes se veulent à la fois imposantes et ne camouflent pas leurs différents modules.

En interne, on retrouve un SoC Snapdragon à 8 coeurs associé à 3 Go de RAM, 32 Go de stockage et une batterie de 1020 mAh. Le tout est compatible avec la charge rapide 10W pour récupérer 80% d'autonomie en 30 minutes.

Le tout ne pèse toutefois que 100 grammes et propose diverses technologies séduisantes. On peut ainsi citer un écran Micro LED installé du côté droit qui viendra projeter les contenus sur un prisme permettant de superposer du contenu à la réalité.

Sur la branche gauche, on trouve une caméra avec deux capteurs : un capteur de 50 MP associé à un téléobjectif 5X périscopique de 8 MP à stabilisation optique.

Les utilisateurs pourront ainsi profiter de contenu projeté coté droit ( navigation GPS, traduction en temps réel, reconnaissance des objets...) tout en filmant leurs déplacements ou en réalisant des photos. Un indicateur LED viendra indiquer si l'utilisateur enregistre de la vidéo ou réalise une photo afin de prévenir les éventuels passants.

Le lancement est prévu uniquement pour le marché chinois dans un premier temps avec un tarif annoncé à 2699 yuans soit l'équivalent de 390 euros. Aucune sortie mondiale n'a été évoquée pour le moment.