Xiaomi dévoile le Mi 10 Youth Edition et son zoom x50

Xiaomi vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle variante de son Mi 10 : le Mi 10 Youth Edition qui se veut plus accessible et s'oriente vers le milieu de gamme.

On pensait que Xiaomi en avait fini avec sa série Mi 10 et que les choses allaient rester claires pour les utilisateurs... Ce ne sera visiblement pas le cas puisque la marque chinoise exploite à nouveau le nom de son terminal haut de gamme pour le décliner dans une version de milieu de gamme... Attention, ça devient compliqué...

S'il s'appelle bien Xiaomi Mi 10 Youth Edition, le smartphone n'a pas grand-chose à voir avec le Mi 10 traditionnel qui s'oriente vers le haut de gamme et constitue le haut du panier chez le fabricant.

Le Mi 10 Youth Edition propose ainsi un écran AMOLED de 6.57 pouces Full HD+, un SoC Snapdragon 765G avec support 5G. Il est doté d'une batterie de 4160 mAh compatible charge rapide 20W. Des prestations qui le rapprochent ainsi du Mi 10 Lite.

Mais cette édition se caractérise par sa partie photo avec un eoom optique x5 et un zoom numérique x50 à travers les capteurs 48 MP et 8 MP. Pour cultiver son originalité, le smartphone dispose également d'une prise jack 3.5mm.

Il sera décliné en plusieurs couleurs et en plusieurs options, à partir de 270€ pour la version 4 Go/ 128 Go et 370 € pour la version 8 Go/ 256 Go.