Xiaomi dévoilera ses Redmi Note 10 le 4 Mars, les fiches techniques se confirment

C'est donc la date du 4 mars qui a été choisie par Xiaomi pour lever le voile sur ses nouveaux smartphones haut de gamme Note 10.

La marque compte bien présenter non pas une, mais 3 variantes de son smartphone qui se déclinera ainsi sous les appellations Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max.

Au fil d'une fuite, on connait déjà une partie de la fiche technique des appareils.

Le Note 10 sera la version la plus abordable et proposera un écran FHD+ de 6,53 pouces, une batterie de 5900 mAh et jusqu'à 8 Go de RAM. Il embarquera un SoC Snapdragon 678 (limité à la 4G).

La variante Pro se distinguera pas un écran 120 Hz et une partie photo à 4 capteurs, dont un principal de 64 Mp. Quant à la version Max, la partie photo sera un cran au-dessus et il disposera de 128 Go de stockage ainsi que d'un SoC Snapdragon 732G .

Les smartphones pourraient sortir en priorité sur le marché indien avant de s'inviter en Europe d'ici quelques mois.