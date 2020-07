Xiaomi : des écouteurs qui se rangent et se chargent directement dans le smartphone

Voilà un brevet qui prend du sens quand on constate que la majorité des utilisateurs de smartphones disposent également d'écouteurs true wireless.

Xiaomi a imaginé un smartphone équipé de deux emplacements qui permettraient d'accueillir directement des écouteurs sans fil. Plus besoin de boitier de recharge, l'utilisateur disposerait de son smartphone et de ses écouteurs sans avoir à se soucier d'autre chose. Plus question non plus d'être bloqué avec ses écouteurs si l'on perd le boitier qui sert également de recharge...

Le smartphone accueillerait ainsi les deux écouteurs qui seraient logés sur le dessus et qui profiteraient de la recharge depuis la batterie du terminal (qu'il serait possible de désactiver). L'embout intégrant le haut-parleur serait pivotant pour plus facilement s'intégrer au châssis du téléphone.

LetsGo Digital a récupéré le brevet pour proposer quelques visuels afin d'expliquer plus facilement le concept.