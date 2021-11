Xiaomi Friday : des offres de FOLIE sur le site officiel pour le Black Friday

Xiaomi prend un peu d'avance en lançant des offres spéciales Black Friday avec son opération Xiaomi Friday, qui démarre ce lundi 8 novembre pour terminer le 29 novembre, avec de très nombreuses remises !

Attentions, certaines offres sont valables jusqu'au 18 novembre et d'autres jusqu'au 29 novembre ! Vous pouvez consulter l'intégralité des offres directement sur cette page dédiée de chez Xiaomi.

Prenons par exemple le smartphone POCO X3 Pro 128 Go qui profite de cet événement pour bénéficier d'une belle réduction jusqu'au 18 novembre.

Le mobile dispose d’un écran LCD de 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz. Le X3 Pro est doté du SoC Snapdragon 860 accompagné par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Sur l'arrière du smartphone, on observe quatre capteurs photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et aussi un capteur de profondeur. Sur la face avant, un capteur de 20 MP est présent. Une batterie de 5160 mAh offre jusqu’à deux jours d’utilisation et se charge rapidement grâce à son chargeur rapide 33 Watts.

Le smartphone POCO X3 Pro 6+128 Go est au prix réduit de 180 € au lieu de 249 €. La livraison est gratuite depuis la France via le site officiel de la marque jusqu'au 18 novembre.



D'autres produits bénéficient de réductions sur le site Xiaomi jusqu'au 18 novembre :



Et les produits ci-dessous bénéficient également d'une forte réduction, mais jusqu'au 29 novembre :



Et n'hésitez pas à consulter notre bon plan concernant les 15 TOP produits à mettre absolument dans son panier pour le Festival du 11.11 sur AliExpress !