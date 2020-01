Bon plan : le vélo électrique Xiaomi Himo C26 avec jusqu'à 100 km d'autonomie

Le Xiaomi Himo C26 est un vélo électrique performant qui promet 60 km d'autonomie en électrique pur et jusqu'à 100 km en mode Endurance. A découvrir en promotion aujourd'hui.

L'univers du géant chinois Xiaomi est riche, extrêmement riche et varié, passant des objets connectés, aux smartphones, balances, montres, bracelets, trottinettes emais également les vélos comme vous avez pu le découvrir dans notre récent test du vélo électrique et pliable Himo C20.

Aujourd'hui, nous vous présentons un vélo encore plus haut de gamme avec le récent modèle Himo C26 qui est équipé d'un moteur 250 Watts permettant une vitesse maxi de 25 km/h.

Il possède des pneus de 26 pouces et trois vitesses. Sa confortable batterie de 10 Ah permet une autonomie de 60 km en mode électrique pur et jusqu'à 100 kilomètres en mode endurance selon le constructeur.

Il dispose d'un dérailleur Shimano, d'une suspension dans la fourche avant et de freins à disque situés à l'avant et à l'arrière. D'un poids de 25 Kg, il peut supporter une personne pesant jusqu'à 100 Kg. Il affiche les informations de la batterie et des trajets directement sur l'écran intégré au niveau du guidon.

Remarque, contrairement au C20, le Himo C26 n'est pas pliable mais il s'agit ici d'un vrai design de vélo et non pas d'un format compact destiné à prendre le moins de place possible.

