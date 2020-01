Bon plan : massage Jeeback G2 en musique avec les écouteurs sans fil Air 2 de Xiaomi devant la box TV MXQ 4K !

Sous l'ombrelle Xiaomi, un appareil Jeeback G2 vous promet relaxation avec le massage du cou et pourquoi pas en musique avec les écouteurs sans fil Air 2. Une box TV MXQ avec 4K est également à dénicher sur eBay.

Pour le massage du cou et le soulagement de la douleur, l'appareil Jeeback G2 reprend le principe de la neurostimulation électrique transcutanée avec des impulsions basse fréquence. Il entre dans la gamme d'accessoires et gadgets du (très) riche écosystème Xiaomi.

Avec une fonction de chauffage pour une température de 42°C, le Jeeback G2 embarque une batterie de 1400 mAh pour une autonomie de 240 minutes et se recharge via un connecteur USB-C. Si la peau n'est pas en contact avec les électrodes, elles s'éteignent automatiquement après 60 secondes.

En plus d'une télécommande, le Jeeback G2 peut être contrôlé depuis une application mobile avec un smartphone associé. Il est proposé au prix de 43,99 € sur eBay (livraison depuis l'Allemagne).

Équipés de haut-parleurs de 14,2 mm, les écouteurs sans fil Xiaomi Air 2 sont avec connectivité Bluetooth 5.0. Ils prennent en charge le codec LHDC (Low latency and high-definition audio codec).

Ces écouteurs utilisent une technologie de double-micro pour la réduction du bruit ambiant pendant les appels. Ils disposent d'un contrôle tactile pour la prise d'un appel, la lecture et la mise en pause de l'écoute de musique.

Les écouteurs sans fil Xiaomi Air 2 offrent une autonomie de 4 heures et jusqu'à 14 heures avec l'étui de charge. Ils sont proposés à 62,99 € sur eBay (livraison depuis l'Allemagne).

Tournant sous Android 6.0, la box TV MXQ 4K peut prendre en charge la 4K à 60 fps. Elle est équipée d'un SoC quadcore Rockchip RK3229 (Cortex-A7) à 1,2 GHz, GPU Mali 400, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Dans un format carré de 11,5 cm avec une épaisseur de 2,5 cm, le boîtier intègre un port Ethernet, HDMI 2.0, S/PDIF, quatre ports USB 2.0, un lecteur de cartes SD. La connectivité Wi-Fi est 802.11b/g/n (bande 2,4 GHz).

Fournie avec une télécommande, la box TV MXQ 4K est au prix de 18,99 € sur eBay (livraison depuis la France).