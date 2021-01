Xiaomi lance son enceinte intelligente à 60€ en France

Après les smartphones et montres connectées, Xiaomi s'attaque aux enceintes intelligentes et lance finalement sa Mi Smart Speaker en France, à un prix agressif de 60€.

Les enceintes connectées ont le vent en poupe ces dernières années et Xiaomi compte bien profiter du succès de ces appareils pour s'imposer une fois de plus. La Mi Smart Speaker est une enceinte connectée qui embarque l'assistant vocal de Google.

L'enceinte dispose de deux micros et d'un haut-parleur de 2,5 pouces avec une puissance annoncée de 12 Watts. Xiaomi évoque un son à la fois clair et détaillé et "surround cinéma", le tout étant compatible DTS à condition de connecter plusieurs enceintes ensemble.

La Mi Smart Speaker se connecte en WiFi sur le réseau domestique, mais communique également en Bluetooth 4.2. Le prix de lancement de l'enceinte est actuellement de 49,99€, il passera à 59,99€ à compter du 20 janvier.