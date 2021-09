Xiaomi lance son Redmi 10 : fiche technique complète pour moins de 200 euros

Après une fuite le mois dernier, Xiaomi officialise finalement son Redmi 10, nouveau smartphone d'entrée de gamme qui devrait séduire le public grâce à un équipement complet proposé à prix très agressif.

Au menu, on retrouve ainsi un écran de 6,5 pouces Full HD+ en 90 Hz. Le smartphone est animé par un SoC Mediateck Helio G88 cadencé à 2 GHz et associé à un GPU Mali-G52 et Go de RAM. Le stockage est décliné au choix en 64 ou 128 Go , et le smartphone se dote d'une batterie de 5000 mAh compatibles charge rapide 18W.

Outre le lecteur d'empreintes, on retrouve une sortie audio jack sur ce Redmi 10.

Côté photo, le smartphone propose 4 capteurs : un principal de 50 MP f/1.8, un ultra grand-angle de 8 MP f/2.4, un macro 2 MP f/2.4 et un capteur de profondeur 2MP f/2.4.

En plus de tout cela, le Redmi propose un système de haut-parleurs stéréo, du NFC, un port microSD et il se décline en trois coloris : gris carbone, bleu marine et blanc galets.

Son prix vient couronner le tout puisque la version 64 Go est annoncée à 179,90 euros, et la version 128 Go est facturée 199,90€.