Xiaomi Mi 10 Pro et Mi 10 5G : les fiches techniques dévoilées avant l'heure

Les prochains smartphones de Xiaomi font l'objet de nombreuses fuites et l'on connait déjà une bonne partie de leur fiche technique.

On sait ainsi que les Mi 10 Pro et Mi 10 5G proposeront une base commune sur fond de SoC Qualcomm Snapdragon 865, un écran Super AMOLED de 6.75 pouces en 90 Hz. On devrait retrouver un double module photo frontal logé dans un poinçon élargi dans le coin supérieur droit, il s'agira de modules 32 et 8 MP.

Les deux appareils proposeront une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible recharge rapide 40W en filaire et jusqu'à 30W sans fil ainsi que de la recharge sans fil inversée.

La version 5G du Mi 10 disposera d'un module principal pour la photo de 64 MP f/1.8 associé à des capteurs 13 MP f/2.2, 8 MP f/2.4 et 2 MP f/2.4.

Le Mi 10 Pro pour sa part devrait reprendre les trois derniers capteurs, associés à un capteur principal de 108 MP (le même qui équipe déjà le Mi Note 10).

Le Mi 10 5G devrait être décliné en plusieurs versions : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, 8 Go +256 Go et 12 Go + 256 Go avec un prix de départ de 400 euros. Pour la version Pro, on comptera uniquement sur des versions embarquant 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage avec un prix de départ situé autour des 500 euros.