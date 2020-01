Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : les fiches techniques se dévoilent

La réseau social chinois Weibo est régulièrement l'espace privilégié pour les fuites concernant les grands constructeurs, et cette fois c'est Xiaomi qui en fait les frais avec le partage des fiches techniques de ses prochains Mi 10 et Mi 10 Pro.

Le prochain Xiaomi Mi 10 devrait constituer un bond en avant au sein de la marque avec des prestations largement révisées à la hausse. Il serait ainsi question d'un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le tout sera animé par le surpuissant SoC Qualcomm Snapdragon 865 associé à son modem 5G.

Xiaomi Mi Note 10

La partie photo sera également au beau fixe avec quatre capteurs pour le Mi 10 dont un capteur principal Soni IMX686 de 64 Mégapixels, couplé à un ultra grand-angle de 20 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un dernier capteur ToF ou macro de 5 MP.

Il faudra également compter sur une batterie de 4500 mAh associé à de la recharge 40 W filaire et 30 W par induction. La recharge inversée 10W serait également au menu. Plusieurs versions seront proposées avec 8 Go de RAM pour les versions 128 et 256 Go de stockage et 12 Go de RAM uniquement en 256 Go.

La version Pro pour sa part disposera d'une partie photo plus performante avec un module photo 108 Mégapixels hérité du Mi Note 10 associé à trois autres capteurs de 48 mégapixels, 12 mégapixels et 8 mégapixels.

La batterie de la version Pro restera à 4500 mAh mais opte pour la recharge rapide 66 W permettant une recharge complète en seulement 30 minutes et une recharge par induction 40W. La version Pro embarquera 12 Go de RAM et sera déclinée en 128, 256 et 512 Go de stockage.