Xiaomi Mi 10 Pro : nouveau champion de la photo chez DxOMark

Avec le Xiaomi Mi 10 Pro et ses quatre capteurs photo, le fabricant dispose d'un solide atout en photo mobile, au point de prendre la tête du classement de DxOMark.

En dehors du Xiaomi Mi CC9 Pro, connu comme le Xiaomi Mi Note 10 chez nous, ce sont les smartphones de Huawei et Honor qui se positionnent aux meilleures places du classement des meilleurs photophones selon DxOMark.

Mais avec le nouveau Xiaomi Mi 10 Pro et son quadruple capteur photo, les cartes sont rebattues et les efforts du fabricant pour renforcer la qualité photo de ses appareils mobiles commence à payer.

Et c'est à tel point que le smartphone se place directement en tête du classement avec 124 points, devant le Huawei Mate 30 Pro 5G (123 points) et le Honor V30 Pro (122 points), avec des sous-scores de 134 en photo et 104 en vidéo.

Les résultats bruts sont similaires à ceux du CC9 Pro mais le Mi 10 Pro profite d'un post-traitement optimisé grâce à la présence du SoC Snapdragon 865 (contre Snapdragon 730G pour le CC9 Pro / Mi Note 10).

Cela lui permet d'obtenir de bons scores en rendu des textures et en niveau de détail, même en faible luminosité, tandis que la gestion du HDR fait des progrès pour un rendu plus naturel.

DxOMark note toujours de petites faiblesses sur l'effet bokeh tandis que le mode nuit du Mi 10 Pro reste encore perfectible, mais il reste que le smartphone est, selon ses critères, l'un des photophones les plus équilibrés du marché.