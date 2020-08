Xiaomi : un Mi 10 Pro Plus présenté la semaine prochaine

Xiaomi n'en a visiblement pas terminé avec son Mi 10 et la marque devrait présenter la version la plus aboutie de son terminal le 11 aout prochain.

C'est pour le 10e anniversaire de la marque que Xiaomi devrait ainsi présenter le Mi 10 Pro Plus, une variante encore plus haut de gamme de son smartphone le mieux équipé du catalogue.

Lei Jun, le co-fondateur de Xiaomi devrait ainsi prendre la parole pour évoquer l'histoire de la société et son avenir, mais aussi dévoiler le Mi 10 Pro Plus, dont on découvre déjà la coque arrière.

Ben Geskin partage ainsi un cliché de la coque arrière du smartphone qui laisse apercevoir un gigantesque trou correspondant au module photo. L'emplacement et véritablement énorme et prend plus de la moitié de la largeur du smartphone, et quasiment la moitié de ce dernier en hauteur également.

Il faudra donc s'attendre à une partie photo révisée à la hausse, alors même que le Mi 10 Pro s'en tire déjà très bien... On peut également lire "100x infinity Zoom" sur le côté.

Le Mi 10 Pro Plus pourrait embarquer une batterie de 4500 mAh à deux cellules compatibles recharge rapide 120W. Il devrait proposer un écran AMOLED en 120 Hz et serait doté du Snapdragon 865+.