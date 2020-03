Xiaomi officialise ses Mi 10 et Mi 10 Pro, avec des prix en hausse !

Pas de grosse surprise lors de la présentation des Mi 10 et Mi 10 Pro par Xiaomi cet après-midi puisque la marque avait déjà tenu un événement dédié en Chine au début du mois.

La marque a donc rappelé les spécificités techniques de ses appareils, qui constituent le haut de gamme de son catalogue.

On retrouve donc un écran OLED de 6.67 pouces FHD+ en 90 Hz et un lecteur d'empreintes sous l'écran. Le tout est animé par un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G X55 et de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 selon les versions ainsi que jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

La partie photo est particulièrement séduisante et se décline comme suit :

Xiaomi Mi 10

108 megapixels (PDAF, OIS)

13 megapixels (ultra grand angle)

2 megapixels (macro)

2 megapixels (3D ToF)



Xiaomi Mi 10 Pro





108 megapixels (PDAF, OIS)

20 megapixels (ultra grand angle)

12 megapixels (téléobjectif zoom x2 optique)

8 megapixels (téléobjectif pour zoom optique x10)



Le Mi 10 propose une batterie de 4780 mAh avec de la recharge rapide filaire et sans fil de 30W. La version Pro pour sa part affiche une batterie de seulement 4500 mAh compensée par une recharge rapide 50W en filaire et 30W en sans-fil.

Les prix ont bien évolué comparés au lancement chinois puisque les taxes sont passées par là.

Il faudra donc compter à partir de 799 € pour le Mi 10 et de 999 € pour le Mi 10 Pro pour une disponibilité annoncée en France le 7 avril prochain dans les boutiques Xiaomi, Cdiscount, Fnac, Darty mais aussi d'autres partenaires. Pendant cette période, les écouteurs Mi True Wireless 2 seront offerts (valeur 99,90 €).

A noter que, afin de soutenir le personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19, Xiaomi s’engage à reverser 50 euros à la Fondation de l’AP-HP pour tout achat d’un Mi 10 Pro ou Mi 10 entre le 7 avril et le 7 mai.