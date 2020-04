Où acheter le Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro au meilleur prix ? À partir de 119 € chez SFR !

Le Xiaomi Mi 10 est officiellement disponible à 799 euros pour le modèle 5G avec 256 Go de stockage, le Xiaomi Mi 10 Pro à 999 euros pour le modèle 5G avec 256 Go, depuis le 7 avril.

Ce smartphone dispose d'un écran OLED de 6.67 pouces FHD+ en 90 Hz. Le Xiaomi Mi 10 est doté d'un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G X55 et de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 selon les versions ainsi que jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Au niveau photographie, on retrouve pour le Mi 10 un capteur de 108 mégapixels (PDAF, OIS), couplé avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 Mpx et 3D Tof de 2 Mpx également. Sur le Xiaomi Mi 10 Pro, le capteur principal ne change pas avec 108 mégapixels (PDAF, OIS). En revanche, on retrouve des objectifs 20 mégapixels (ultra grand-angle), 12 mégapixels (téléobjectif zoom x2 optique) et 8 mégapixels (téléobjectif pour zoom optique x10).

Vous pouvez désormais dès aujourd'hui commander un Xiaomi Mi 10 /Mi 10 Pro chez plusieurs e-commerçants :

Il est à noter que les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless 2 sont offerts pour l'achat du Xiaomi Mi 10 / 10 Pro du 07 avril au 07 mars 2020 (hors produits MarketPlace), vous pourrez consulter l'offre ici.

Enfin, les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont disponibles en promotion chez SFR. Vous pourrez donc bénéficier du Mi 10 à 199 € ou le Mi 10 Pro à 299 € avec un forfait 60 Go, plus d'informations sur cette page dédiée.

Si vous êtes à la recherche d'un Xiaomi Mi 10 ou Mi 10 Pro à prix réduit, nous ne sommes pas autorisés à vous fournir les prix précis, mais rassurez-vous, cela vaut le coup ! Si vous souhaitez recevoir ces deux codes de réduction, il vous suffit d'utiliser notre formulaire de contact et de nous indiquer le mail correspondant à votre compte Gearbest. ATTENTION, il faut obligatoirement nous fournir le mail utilisé par votre compte Gearbest car les codes seront en effet liés à votre seul compte. Nous vous les enverrons alors directement par email.