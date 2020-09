SFR offre une trottinette électrique et 50 € pour tout achat d'un Xiaomi Mi 10 ou 10 Pro

Les smartphones Mi 10 et Mi 10 Pro de Xiaomi ont été lancés en début d'année. Ils proposent un affichage FHD+ de 6,67 pouces avec une dalle AMOLED et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un capteur photo de 20 mégapixels est logé dans un poinçon.

Les appareils sont équipés d'un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G X55, associé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.0. Ils disposent d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec une configuration 108 + 13 (ultra grand angle) + 2 (macro) + 2 (3D ToF) mégapixels pour le Mi 10 et 108 + 20 (ultra grand angle) + 12 (téléobjectif zoom optique x2) + 8 (téléobjectif zoom hybride x10) mégapixels pour le Mi 10 Pro.

Le Xiaomi Mi 10 embarque une batterie de 4780 mAh avec charge rapide 30 W et charge sans fil 30 W, quand c'est une batterie de 4500 mAh pour le Xiaomi Mi10 Pro avec charge rapide 50 W, charge sans fil 30 W et charge sans fil inversée de 10 W.

Le Xiaomi Mi 10 est au prix de 799 € et le Xiaomi Mi 10 Pro à 999 €. Mais le bon plan du jour vient de chez SFR qui, pour toute commande d'un Xiaomi Mi 10 ou Mi 10 Pro, propose de bénéficier d'une offre de remboursement de 50 €, avec également une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential offerte (cliquez sur "Sans forfait" pour acheter le Xiaomi nu). La proposition est valable jusqu'au 12 octobre prochain, soit un tarif final de 749 € au lieu de 1098 €. Vous trouverez le détail complet de l'opération ici.

A noter que cette opération devrait également apparaitre chez Red.

La Mi Electric Scooter Essential est la moins chère des trottinettes électriques de Xiaomi (299 €). Avec roues pneumatiques de 8,5 pouces, elle peut atteindre une vitesse de 20 km/h et dispose d'une autonomie de 20 km.

Pliable et avec cadre en aluminium, la trottinette pèse 12 kg. Elle dispose d'un double système de freinage régénératif à disque à la roue arrière et un système E-ABS à la roue avant. Elle est équipée d'un écran multifonctions.