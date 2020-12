Orange & Sosh : trottinette électrique Electric Scooter Essential offerte pour l'achat d'un Xiaomi Mi 10T 5G

Cette promotion permet d'économiser 299 €, soit le prix officiel de la trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential qui est ici offerte pour tout achat d'un smartphone Xiaomi Mi 10T 5G d'une valeur de 499 €.

Cette offre est disponible jusqu’au 31 décembre 2020 et est exclusivement disponible chez Orange et Sosh.

Pour rappel, le smartphone Xiaomi Mi 10T 5G possède un écran 6,67 pouces FHD+ au ratio 20:9 avec dalle LCD et rafraîchissement de 144 Hz.

Il possède un surpuissant SoC Snapdragon 865 avec support de la 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il possède un triple capteur photo (64 + 13 ultra grand angle + 5 megapixels macro) à l'arrière et un capteur photo avant de 20 megapixels dans un poinçon en angle et une confortable batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 33W. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1.

Côté tarif, le Mi 10T 5G est affiché à 499 € en version 6 / 128 Go.

La Mi Electric Scooter Essential qui est ici offerte dans le cadre de cette opération possède des roues pneumatiques de 8,5 pouces et peut atteindre une vitesse de 20 km/h avec une autonomie de 20 km.

Pliable et avec cadre en aluminium, la trottinette pèse 12 kg. Elle dispose d'un double système de freinage régénératif à disque à la roue arrière et un système E-ABS à la roue avant. Elle est équipée d'un écran multifonctions.

