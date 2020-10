Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro disponibles aujourd'hui, Xiaomi offre un bracelet connecté Mi Smart Band 5 !

Disponible dès aujourd’hui, les Mi 10T Pro et Mi 10T profitent d’une offre de lancement jusqu’au 30 novembre inclus avec un Mi Smart Band 5 remboursé d’une valeur de 49,99€. Cette offre est valable dans toutes les enseignes participantes à l’opération (hors Marketplaces) c'est à dire Mi Stores, Fnac, Darty, Bouygues Telecom, Orange, Sosh, GDT, Free, LDLC, Cdiscount, Rue du Commerce, Électro Dépôt, Carrefour, Leclerc, Auchan, Boulanger, Ubaldi, Top Achat, Téléphone Store et Welcom.

Cette promotion vous permet donc d'économiser 49,99 €, soit le prix officiel du bracelet connecté Mi Band 5 qui est ici offert pour tout achat d'un smartphone Xiaomi Mi 10T ou Mi 10T Pro qui sont tous les deux disponibles depuis aujourd'hui en vente en France après une phase de précommande.

Pour rappel, les smartphones Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro possèdent un écran 6,67 pouces FHD+ au ratio 20:9 avec dalle LCD mais avec un rafraîchissement de 144 Hz que l'on ne trouve habituellement que sur les appareils typés gaming.

Ils possèdent un surpuissant SoC Snapdragon 865 avec support de la 5G, et avec 6 Go (Mi 10T) et 8 Go (Mi 10T Pro) de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Les deux smartphones possèdent un triple capteur photo :

Xiaomi Mi 10T : 64 + 13 (ultra grand angle) + 5 megapixels (macro)

Xiaomi Mi 10T Pro : 108 + 13 (ultra grand angle) + 5 megapixels (macro)

Le capteur 108 megapixels possède une stabilisation optique et une capacité d'enregistrement vidéo en 8K, ainsi que le support d'une intelligence artificielle pour des réglages optimaux et modes spéciaux nocturnes

Les deux smartphones proposent un capteur photo avant de 20 megapixels dans un poinçon en angle et une confortable batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 33W. Ils sont également compatibles WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.

Côté tarifs, on trouvera le Mi 10T à 499 € en version 6 / 128 Go et à 549 € en version 8 / 128 Go tandis que le Mi 10T Pro démarre à 599 € en 8 / 128 Go et passe à 649 € pour le modèle 8 / 256 Go.

