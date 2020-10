Xiaomi : le vidéoprojecteur Mi 4K Laser débarque en France à prix réduit chez Fnac pour son lancement

Xiaomi officialise aujourd'hui le lancement en France de son vidéoprojecteur laser 4K au nom complet de Mi 4K Laser Projector 150. Un nom à rallonge qui donne à lui seul plusieurs informations, en y ajoutant l'information d'une focale ultra courte de 0,233:1.

La diagonale de projection maximale atteint ainsi 150 pouces (3,81 m) pour donc des images avec une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) à seulement 49 cm du mur. À 34 cm du mur, c'est une image de 120 pouces. Elle sera de 100 pouces à 24 cm et de 80 pouces à 14 cm.



Dans un format compact de 410 x 291 x 88 mm, ce vidéo projecteur laser 4K à technologie ALPD 3.0 fournit une source lumineuse d'une puissance maximale de 1600 lumens ANSI, un contraste de 3000:1 et support HDR.

L'appareil est équipé d'un processeur quadcore Amlogic associé à 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash eMMC. Il dispose d'un système de haut-parleur double fréquence de 30 watts et un système double fréquence avec prise en charge du décodage Dolby Audio et DTS-HD.



Le vidéoprojecteur Mi 4K Laser Projector 150 est doté d'Android TV 9.0 et donc de Google Assistant pour les commandes vocales en appuyant sur le bouton dédié de la télécommande.

La connectique comprend trois ports HDMI 2.0 et une compatibilité ARC, un port USB 2.0, sortie audio analogique et sortie audio numérique S/PDIF, entrée analogique audio / vidéo, port jack et port Ethernet. La connectivité est Bluetooth 4.1 et Wi-Fi 802.11b/g/n/ac.

Le Mi 4K Laser Projector 150 est d'ores et déjà disponible chez Fnac avec un prix de lancement de 1 999 € au lieu de 2 499 € jusqu'au 16 novembre 2020.