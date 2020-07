Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi Mi 9T dans sa version 64 Go de mémoire interne qui est affiché à seulement 236,15 € au lieu de 329,90 € prix officiel.

Pour rappel, ce smartphone possède un écran AMOLED de qualité (à signaler compte tenu du prix) de 6,39 pouces avec une définition de 2340 px x 1080 px. Il dispose d'un processeur Snapdragon 730 Octacore et bénéficie de 6 Go de RAM. Au niveau capteurs photos, on retrouve une triple caméra (Sony 48 MP ultra haute résolution + téléobjectif 8 MP + ultra grand-angle 13 MP) incluant une intelligence artificielle pour des photos de haute qualité, tandis que la caméra avant selfie est de 20 MP et de type popup.

Le capteur d'empreintes digitales est situé en face avant sous l'écran et sa batterie de 4000 mAh est compatible avec la charge rapide 18W. Enfin, signalons qu'il gère la diffusion de Netflix HD et possède le support du HDR.

Gearbest propose aujourd'hui le Xiaomi Mi 9T en promotion au prix de 236 € la version 64 Go au lieu de 329,90 € prix officiel grâce au coupon de réduction MI9T64BLUE. Il s'agit bien entendu ici de la version globale (français ok). Une excellente affaire !

A noter d'autres promotions très intéressantes, concernant notamment les smartphones Xiaomi (et ses marques Redmi et Poco) :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.