Xiaomi Mi Band 5 : le bracelet connecté s'enrichit de nouvelles fonctions

Xiaomi a officialisé son bracelet connecté Mi Band 5, plus grand, plus riche en fonctionnalités et avec un chargeur magnétique.

Comme prévu, le fabricant chinois renouvelle son offre de bracelet connecté avec un Xiaomi Mi Band 5 qui change peu d'aspect mais continue d'évoluer pour enrichir ses fonctions.

Il profite d'un affichage légèrement plus grand de 1,2 pouce, toujours AMOLED couleur en 126 x 194 pixels et qui pourra être largement personnalisé grâce à un choix de plus d'une centaine de cadrans animés, dont certains issus de licences telles que Bob l'éponge ou Neon Genesis Evangelion.

Le bracelet connecté permettra de suivre l'activité quotidienne mais aussi les efforts sportifs avec 11 modes pré-installés, ainsi que le suivi du sommeil. On trouve à l'arrière du boîtier un cardiofréquencemètre optique et un connecteur avec un nouveau système magnétique qui ne nécessitera pas plus de séparer le boîtier du bracelet pour la recharge.

Doté d'un module NFC pour le sans contact, le Xiaomi Mi Band 5 ajoute le suivi des règles et le score PAI évaluant l'état d'activité de l'utilisateur et prodiguant des recommandations pour le garder en forme.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 est actuellement disponible en avant-première chez Gearbest pour sa précommande au prix de 39 € avec une livraison gratuite prévue début aout. Il s'agit bien de la version globale (français ok).