Xiaomi Mi Band 5 : le nouveau bracelet connecté annoncé le 11 juin

Le bracelet connecté Mi Band a permis à la marque Xiaomi de devenir un acteur visible du marché des objets connectés à porter sur soi pour évaluer son activité quotidienne et sportive.

Par leur prix réduit et leurs fonctionnalités assez complètes, les bracelets Mi Band se sont écoulés à des millions d'exemplaires tout en se bonifiant au fil des générations.

Et justement, c'est le Xiaomi Mi Band 5 qui s'apprête à être dévoilé dans quelques jours.

D'après les teasers et les premières photos, il devrait être annoncé le 11 juin prochain. Côté design, il devrait rester très proche du Mi Band 4 avec un affichage OLED tactile couleur un peu plus grand (1,2 pouce au lieu de 0,95 pouce) et l'intégration d'un module NFC.

Un moniteur de fréquence cardiaque sera toujours présent au dos du boîtier étanche mais avec l'apport d'un capteur SpO2 (oxymétrie de pouls). On y trouvera sans doute le score PAI (Personal Activity Intelligence) mesurant l'activité quotidienne et déjà déployé sur les montres connectées de son écosystème (Amazfit, notamment) et peut-être l'intégration de l'assistant Alexa d'Amazon.

Le tarif du Xiaomi Mi Band 5 pourrait rester dans la limite des 200 yuans, soit 25 € HT environ, selon les premières estimations.