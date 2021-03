Xiaomi Mi Band 6 : nouveau bracelet connecté avec écran plus grand

Valeur sûre du fabricant, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band passe à la version 6 avec un affichage plus grand et le support de la mesure d'oxymétrie de pouls.

Les bracelets Mi Band ont permis à Xiaomi de se faire un nom sur les segment des wearables avec un produit abordable et assez complet qui s'enrichit de fonctionnalités au fil des générations.

Le bracelet Xiaomi Mi Band 6 est fidèle à cette stratégie et revient avec un affichage couleur AMOLED agrandi désormais à 1,56 pouce (326 ppi) dans un boîtier conservant le même style de la série.

Plus lisible et très personnalisable grâce à ses cadrans mis en valeur par les multiples coloris acidulés proposés, le bracelet pourra suivre l'activité quotidienne mais aussi fournir des données lors des sessions sportives grâce à ses 30 modes intégrés et son étanchéité 5 ATM.

Il embarque toujours au dos un cardiofréquencemètre optique pour la mesure du rythme cardiaque en continu et l'on trouve en plus sur le Mi Band 6 la mesure d'oxymétrie (SpO2) qui viendra compléter l'ensemble.

L'autonomie annoncée est de 14 jours et Xiaomi opte toujours pour un système de charge magnétique, plus pratique que de devoir déclipser le boîtier comme sur les premières versions.

Le bracelet Xiaomi Mi Band 6 a été annoncé en Chine au prix de 229 yuans ( 29,60 € environ) sans NFC et 279 yuans (36 € environ) avec compatibilité NFC. En prix européen, le modèle sans NFC sera proposé à 44,99 €.