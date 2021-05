Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 et les smartwatch Apple Watch Series 6 en forte promotion sur Amazon

Si vous souhaitez le meilleur des bracelets connectés ou bien une montre connectée de référence, Amazon vous propose aujourd'hui de fortes baisses de prix sur les Xiaomi Mi Band 6 et Apple Watch Series 6, mais également sur de nombreux autres produits (iPhone 11,...)

Dévoilé à la fin du mois de mars 2021, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 dispose d'un affichage couleur AMOLED de 1,56 pouce (326 ppi) et pourra suivre votre activité quotidienne mais aussi fournir des données lors des sessions sportives grâce à ses 30 modes intégrés et son étanchéité 5 ATM.

Il embarque un cardiofréquencemètre optique permettant la mesure du rythme cardiaque en continu mais aussi la mesure d'oxymétrie (SpO2). L'autonomie annoncée est de 14 jours avec un système de charge magnétique

Amazon propose aujourd'hui le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 au prix réduit de 41,84 € au lieu de 59,99 e (expédié gratuitement et vendu par Amazon). Une très belle affaire !



Et si vous préférez une montre connectée de qualité sachez que les Apple Watch Series 6 sont également à prix réduit chez Amazon, en version 40 et 44mm, et en différents coloris :



Signalons que d'autres produits sont également en promotion chez Amazon :