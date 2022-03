Xiaomi Mi Band 7 : premières informations sur le prochain bracelet connecté

Le bracelet connecté Mi Band a été l'un des grands instruments de conquête du segment des wearables par Xiaomi. Son prix bas et l'enrichissement progressif de ses fonctions ont permis de l'écouler à des millions d'exemplaires ces dernières années.

La verson en cours, le Mi Band 6, a apporté un affichage AMOLED plus grand et la mesure de la SpO2 en plus de la fréquence cardiaque, le tout avec deux semaines d'autonomie.

Un an plus tard, c'est la génération suivante, avec le bracelet Xiaomi Mi Band 7, qui commence à faire parler d'elle. Les premières fuites évoquent un affichage encore plus grand avec une résolution de 192 x 490 pixels et qui pourrait dépasser les 1,56 pouce de diagonale de la version actuelle.

Xiaomi Mi Band 6

Le Mi Band 7 porterait le nom de code L66 et existerait en deux variantes immatriculées M2129B1 et M2130B1. L'Always On Display offrira de nouvelles façades et supportera toujours un ensemble de modes sportifs, dont l'aérobique et la Zumba.

Il est également question d'un module GPS intégré (il est en tous les cas évoqué dans le firmware en fuite) et d'un réveil intelligent se déclenchant en fonction du cycle du sommeil.

Le même firmware suggère que le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 exploitera un mode spécifique d'économie d'énergie pour prolonger l'autonomie. Le Mi Band 6 ayant été annoncé fin mars 2021, une présentation d'ici quelques semaines est à prévoir.