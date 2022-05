Xiaomi Mi Band 7 : design et date de sortie se dévoilent

Xiaomi a finalement livré quelques informations concernant son Mi Band 7, son prochain bracelet connecté dédié au suivi santé.

Il sera officiellement dévoilé le 24 mai prochain lors de la conférence prévue par la marque, mais Xiaomi n'a pu s'empêcher de livrer quelques détails en avance sur ses différents comptes Weibo.

Le bracelet proposera ainsi toujours un module encapsulable dans un bracelet en silicone, et sera doté d'un écran plus grand que le Mi Band 6. L'écran OLED passe ainsi de 1,56 à 1,62 pouce. Il proposera un suivi santé traditionnel ainsi que la SpO2 avec une autonomie annoncée à plus d'une semaine.

Les visuels présentés par Xiaomi affichent un Mi Band 7 se déclinant en 6 couleurs officielles : noir, blanc, orange, rose, vert et bleu. Cette nouvelle version devrait proposer une nouvelle interface et intégrer une puce NFC pour faciliter les paiements sans contact.

Le prix restera le même que pour le Mi Band 6 : autour des 60€ au lancement sur le site de Xiaomi avec des efforts chez les revendeurs pour proposer le dispositif autour des 40€. Le Mi Band 7 sera également lancé en marge de la conférence du 24 mai prochain.