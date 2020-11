Xiaomi : une Mi Box 4S Pro avec 8K et HDMI 2.1

En France, Xiaomi commercialise la Mi TV Stick et la Mi Box S qui fonctionnent avec Android TV et proposent des définitions FHD (1080p) et 4K UHD (3840 x 2160 pixels). En Chine, la marque a introduit le mois dernier une Mi Box 4S et vient de dévoiler une Mi Box 4S Pro.

Comme pour la plupart des produits TV de Xiaomi en Chine, ces deux nouveaux appareils tirent parti de la plateforme MIUI for TV. Ce n'est que lorsque les frontières chinoises sont - éventuellement - franchies qu'il y a généralement un passage à Android TV.

Avec 8K et HDMI 2.1

Alors que la Mi Box 4S est une évolution à la marge de la Mi Box S, la Mi Box 4S Pro est pour sa part annoncée avec le support de la 8K. Elle profite d'une sortie vidéo HDMI 2.1 pour une augmentation idoine de la bande passante avec la capacité de gérer de la 8K à 60 images par seconde.



Hormis cela, il y a peu d'autres éléments connus au sujet de la Mi Box 4S Pro, si ce n'est 2 Go de RAM - comme souvent - et 16 Go de stockage.

En Chine, la Mi Box 4S Pro sera commercialisée à un prix de 399 yuans, soit l'équivalent d'un peu plus de 50 € avec une conversion directe. Reste à savoir si elle profitera d'un lancement hors de Chine, ce qui n'est pas prévu pour le moment.