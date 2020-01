La box TV Mi Box S de Xiaomi a droit à Android TV 9 Pie

La box TV Mi Box S de Xiaomi avait débarqué avec Android TV 8.1 Oreo. Après une phase de bêta, elle a désormais droit à Android TV 9 Pie.

Le déploiement est en cours et il n'est donc pas question de l'ultime mouture d'Android TV, à savoir Android TV 10. Il faut dire que la publication d'Android TV 10 remonte à seulement décembre dernier.



Xiaomi Mi Box S avec Android TV Oreo

Les améliorations sont mineures au niveau de l'interface et pour quelques optimisations. Même Xiaomi est finalement assez discret à ce sujet. Ce qui a surtout été repéré est l'ajout du support pour Prime Video d'Amazon.

Rappelons que la Xiaomi Mi Box S a le mérite d'être une box Android TV très appréciée car performante et proposée à prix compétitif comme sait le faire la marque chinoise. Elle intègre évidemment Chromecast et Google Assistant pour la recherche et le contrôle vocal via une télécommande Bluetooth.

Équipée d'un SoC quadcore (Cortex-A53) avec processeur graphique Mali-450, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC, elle prend en charge la 4K HDR (HDR10) à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

La connectique comprend un port HDMI 2.0a (pour la prise en charge du HDR) et un port USB 2.0. La connectivité couvre le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2.

A noter que la Xiaomi Mi TV Box S est actuellement en promotion chez Cdiscount dans le cadre des soldes d'hiver à seulement 48,89 € au lieu de 69,99 €, une très bonne affaire. Et si vous passez à la Fnac, elle est affichée à 59,99 €.