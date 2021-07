La marque Xiaomi connaît de plus en plus de succès en Europe pour ses produits de qualité (téléphone, montre, etc.) et le prouve encore avec le Xiaomi Mi Curved 34". Actuellement en promotion chez Gshopper, cet écran vous fera passer de bonnes heures de jeu.

Le Xiaomi Mi Curved 34" a un design propre et minimaliste. Il est possible de faire passer les câbles à travers le pied afin de les dissimuler. Derrière l’écran, on y trouve 4 entrées : 2 Displayport et 2 HDMI.

Comme son nom l’indique, l’écran de jeu de Xiaomi possède une diagonale de 34" avec une définition WQHD (3440 x 1440 pixels). Avec un taux de rafraichissement maximum de 144 Hz et une compatibilité avec la technologie FreeSync de chez AMD, le Xiaomi Mi Curved 34" permet une bonne qualité d’image, idéale pour jouer.

La dalle de type TFT VA 8 bits présente une courbure de 1500R avec un ratio de 21:9. De plus, l’écran a un temps de réponse de 4 ms, un taux de contraste de 3000:1 et une luminosité de 300 cd/m². Le tout combiné permet une immersion totale dans les jeux vidéo, films ou séries.

Pour finir, n’oublions pas les préréglages inclus dans l’écran comme le mode multifenêtre SBS et PiP, les paramètres de vitesse de réponse et le mode Lowblue, utilisé pour éliminer les tons bleus et empêcher les yeux de se fatiguer.

Lors de son lancement en France, il était proposé à 499 €, mais vous trouverez aujourd’hui chez Gshopper l’écran Xiaomi Mi Curved 34" à seulement 370 € avec le coupon BA96DE2417 ainsi que la livraison gratuite depuis l’Espagne (si le code ne fonctionne pas, vous pouvez récupérer un coupon directement sur le site).



