Xiaomi : un moniteur pour PC Desktop Monitor 1C de 23,8 pouces arrive en France aujourd'hui à moins de 100 €

Xiaomi introduit aujourd'hui pour la France un moniteur pour PC baptisé Mi 23,8'' Desktop Monitor 1C qui profite d'un prix de lancement à faire écarquiller les yeux.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un écran d'une diagonale de 23,8 pouces avec une définition FHD (1920 x 1080 pixels) et ratio 16:9, taux de rafraîchissement de 60 Hz, temps réponse de 6 ms et luminosité de 250 cd/m². Rien qui n'intèressera un pur gamer mais pour les autres une proposition intéressante.

La dalle est de type IPS (LCD). Xiaomi met en avant un champ de vision de 178°, une certification TÜV Rheinland pour la protection des yeux et éviter la fatigue oculaire. Annoncé ultrafin, le Mi 23,8'' Desktop Monitor 1C a une épaisseur de seulement 7,3 mm.



Sur les côtés et le haut du moniteur, les cadres sont absents. En bas et au dos du périphérique, une connectique se réduit à sa plus simple expression avec entrée d'alimentation, port HDMI et VGA. Un support réglable permet une adaptation en fonction de l'angle de vision.

Le Mi 23,8'' Desktop Monitor 1C est proposé à un prix officiel de 149,99 €, mais profite d'une offre de lancement pour un tarif encore plus agressif de 99,99 € pendant les soldes (jusqu'à 16 février). Il est disponible sur les sites de Darty, Fnac (pas encore présent) et Mi.com.

Signalons également pendant ces soldes une promotion sur un autre écran PC mais cette fois-ci plus adapté aux joueurs, le Mi Curved Gaming Monitor de 34 pouces qui affiche un taux de rafraichissement à 144 Hz et qui est proposé à seulement 399 euros au lieu de 499 euros chez Fnac et Darty.