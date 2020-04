Xiaomi Mi Electric Scooter S1 : la nouvelle trottinette électrique plus puissante et plus endurante

Xiaomi s'apprête à renouveler son catalogue de trottinettes et prépare l'arrivée du Mi Scooter 1S, un modèle plus puissant et autonome.

Fort du succès de ses différentes trottinettes électriques Mi Electric Scooter et dérivés, Xiaomi prépare la sortie d'un nouveau modèle plus imposant, plus puissant, mais aussi plus endurant.

La marque a ainsi dévoilé en Chine le Mi Electric Scooter 1S qui pourrait nous arriver d'ici les prochains mois en Europe.

Xiaomi reprend le design du Mi Electric Scotter déjà sorti l'année dernière et l'on ne devrait pas différencier ce modèle du nouveau au niveau de son apparence. C'est au niveau des performances que les améliorations se situent.

La 1S proposera ainsi un moteur de 500W (contre 300W pour le modèle standard), même si la vitesse maximale restera bridée à 25 km/h, la S1 devrait se montrer bien plus réactive. On retrouvera différents modes de pilotage (standard, éco, sport).

L'autonomie a également été revue à la hausse : Xiaomi a promis une plus grosse batterie sans en dire plus pour l'instant. Par ailleurs, la S1 profitera d'un système de récupération d'énergie qui rechargera la batterie pour améliorer l'autonomie globale.

La partie freinage profite également d'améliorations avec un système antiblocage E-ABS tant sur la roue avant que sur la roue arrière. À tout cela, Xiaomi ajoute un châssis renforcé avec de nouvelles matières plus durables, qui permet à la trottinette d'accepter des charges allant désormais jusqu'à 100 kg.