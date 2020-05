Xiaomi Mi Mix 4 : vers un écran 120 Hz incurvé

Xiaomi préparerait bel et bien un Mi Mix 4 selon des fuites partagées sur le réseau social chinois Sina Weibo.

Rappelons que l'année passée, Xiaomi a fait l'impasse sur le modèle qui constitue son ultra haut de gamme pour préférer mettre en avant le Mi Mix Alpha, qui n'est finalement pas sorti non plus.

C'est sur Geekbench que le Mi Mix 4 est ainsi récemment apparu, et de nouvelles fuites confirment un peu plus un lancement prochain.

On apprend ainsi que la marque travaille sur deux flagships désignés en interne sous les noms de code Apollo et Verthandi, qui seraient deux variantes du Mi Mix 4.

Les deux smartphones opteraient pour un écran AMOLED très incurvé sur les bords et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La fiche technique reste inconnue à ce jour, mais on pourrait y voir des éléments déjà présents dans le Mi 10 Pro, à savoir un SoC Snapdragon 865, jusqu'à 16 Go de RAM et un module photo 108 Mp.

Reste à savoir quand Xiaomi a prévu d'officialiser son terminal.