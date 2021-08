Mi Mix 4 : le smartphone s'affiche déjà chez Xiaomi en Chine

Alors que Xiaomi devrait présenter son Mi Mix 4 lors d'une conférence demain, le smartphone s'affiche déjà sur certains panneaux publicitaires des boutiques de la marque en Chine.

De grands panneaux sont ainsi affichés pour mettre en avant le terminal, qui se présente comme le plus haut de gamme des appareils de la marque. Et les visuels confirment une flopée de fuites et rumeurs.

Le capteur photo frontal sous l'écran se confirme ainsi avec un terminal offrant un écran plein format occupant 100% de la surface du smartphone et des bordures amincies. On retrouve là l'essence même du Mi Mix qui a toujours tenté de dissimuler au maximum son capteur frontal pour mettre en avant l'écran.

L'écran serait de 6,67 pouces, il s'agira d'un écran OLED souple Full HD+ en 120Hz.

Le bloc photo s'annonce également particulièrement massif avec un capteur principal assez imposant. Il s'agira d'un capteur de 108 MP que l'on trouve déjà sur le Mi 11, il sera associé à un grand angle de 48 MP, un périscopique de 48 MP hérité du Mi 11 Ultra et devrait ainsi proposer un zoom optique 5X et jusqu'à 120X en numérique.