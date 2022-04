Xiaomi Mi Mix Fold 2 : un écran pliable à 360°

Déjà évoqué en janvier dernier, le Mi Mix Fold 2 de Xiaomi se précise et pourrait proposer une originalité en exclusivité : il pourrait se plier à 360 degrés.

Xiaomi devrait profiter de cet été pour lever le voile sur son nouveau smartphone pliant, le Mi Mix 2. Un smartphone qui est connu dans MIUI sous le nom de code L18 Zizhan avec la référence 22061218C.

Selon le code source de MIUI, l'appareil serait présenté en juin 2022 en Chine, puis dans les semaines qui viennent en France.

Mais le code de MIUI donne également des informations intéressantes sur l'écran de l'appareil qui serait capable de se plier des deux cotés. On pourrait ainsi le plier à 360 degrés et le replier vers l'intérieur comme vers l'extérieur.

Xiaomi travaille depuis quelques années sur le sujet puisqu'un premier smartphone U1 jamais sorti proposait déjà cette particularité en 2018. Les limites étaient surtout logicielles : Android n'était pas en mesure de gérer l'adaptation de l'interface à chaque pliage.

La multiplication des smartphones à écrans pliables se faisant, Android 12L s'est adapté et propose une meilleure gestion de ces changements de forme.

Selon de précédentes rumeurs, le Mi Mix Fold 2 serait équipé d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus, il profiterait d'un écran 2K de 8 pouces et d'un écran externe de 6,5 pouces en 120 et 60 Hz. Il devrait également proposer une caméra 108 MP.