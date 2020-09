Xiaomi propose des centaines de produits différents, mais le géant chinois s'est intéressé depuis peu à l'univers du gaming notamment à travers un moniteur incurvé. Le Mi Curved Gaming Monitor 34" est ainsi disponible depuis aujourd'hui en France.



Cet écran présente une diagonale de 34 pouces avec une définition WQHD (3440 x 2440 pixels), un taux de rafraîchissement de jusqu'à 144 Hz et une compatibilité avec la technologie FreeSync d'AMD. La dalle est de type TFT VA 8 bits.

L'écran possède un ratio 21:9 et surtout une courbure de 1500R pour une immersion plus importante dans les jeux vidéo. Il possède également 121 % de la résolution sRGB (16,7 millions de couleurs), un temps de réponse de seulement 4 ms, une luminosité de 300 cd/m2 et enfin un taux de contraste de 3000:1. Au niveau connectique, on trouve deux ports HDMI 2.0 et deux ports DisplayPort 1.4.

Xiaomi oblige, le prix est très contenu pour un matériel de cette qualité, qui devrait satisfaire plus d'un gameur !

Le Mi Curved Gaming Monitor 34" est disponible depuis aujourd'hui en France au prix de lancement de 399,99 €, puis ensuite à 499,99 €, sur le site officiel de Mi, dans les Mi Store ainsi que chez Cdiscount ou Fnac.