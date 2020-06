Bon plan : le Xiaomi Mi Note 10 Lite avec bracelet Mi Band 4 offert à 379 €" !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Mi note 10 Lite de la marque Xiaomi qui dispose d'un écran AMOLED de 6,47 pouces FHD+. Ce téléphone exploite un SoC Snapdragon 730G avec 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage. Au niveau photo, il dispose d'un quadruple capteur photo avec un module principal Sony IMX686 de 64 mégapixels.

Le Xiaomi Mi Note 10 lite est alimenté par une grosse batterie de 5260 mAh lui assurant une autonomie de plusieurs jours, et avec charge rapide 30W.

Vous pourrez retrouver le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite en promotion chez Gearbest à partir de 379 € (version 64 Go) ou 411 € (version 128 Go) avec en plus un bracelet connecté Mi Band 4 offert et la livraison gratuite. Attention, pour avoir le bracelet en cadeau, il faut cliquer sous le prix sur "Obtenir des cadeaux gratuits"

