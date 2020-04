Xiaomi Mi Note 10 Lite : capteur photo 64 megapixels et Snapdragon 730G au programme

Parallèlement à la présentation des Redmi Note 9 et Note 9 Pro, le fabricant chinois a dévoilé le Xiaomi Mi Note 10 Lite variante allégée du Mi Note 10 équipé d'un capteur photo 108 megapixels.

Ce nouveau smartphone propose un affichage AMOLED de 6,47 pouces FHD+ s'étirant sur les tranches et doté d'une encoche en goutte d'eau. Certifié HDR10, il intègre un lecteur d'empreintes.

Il embarque un SoC Snapdragon 730G avec jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, comme le Mi Note 10.

Le Mi Note 10 Lite reste donc 4G et mise sur son quadruple capteur photo avec un module principal Sony IMX686 de 64 megapixels capable d'enregistrement vidéo 4K, associé à un ultra grand angle et un capteur macro, pour finir avec un module 5 megapixels pour la capture des données de profondeur.

On y trouvera de l'intelligence artificielle pour optimiser les réglages et des modes photo de nuit, portrait et slow motion, ainsi qu'une fonction vlog. A noter que le smartphone conserve une prise jack 3,5 mm.

L'autre point fort du Xiaomi Mi Note 10 Lite concerne aussi sa batterie de 5260 mAh lui assurant une autonomie de plusieurs jours, et avec charge rapide 30W. Le smartphone tourne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite sera proposé à partir du mois de mai en deux versions : 6 Go RAM / 64 Go stockage pour 349 € ou 6 Go RAM / 128 Go stockage pour 399 €.

