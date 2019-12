Bon plan : le Xiaomi Mi Note 10 (APN 108 megapixels) à 359€ au lieu de 549€ pour ce champion de la photo !!!

Pour rappel, le Xiaomi Mi Note 10 a été le premier smartphone à intégrer un incroyable capteur photo comprennant pas moins de 108 megapixels avec au final une première place au niveau qualité photo / vidéo à côté du Huawei Mate 30 Pro. Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre test du Mi Note 10.

Pour rappel le Xiaomi Mi Note 10 possède des capacités photo de haute volée avec une configuration comprennant 5 modules, disposés verticalement à l'arrière du smartphone.

La configuration est la suivante :

108 megapixels f/1,69

12 megapixels f/2 (zoom)

8 megapixels f/2 (zoom)

20 megapixels f/2,2 ultra grand angle

2 megapixels f/2,4 macro

Le grand capteur 108 megapixels utilise la technique de fusion des pixels pour produire des clichés de 27 megapixels conservant une bonne luminosité. On trouve aussi deux capteurs pour des zooms longs et courts permettant de mieux capturer les informations de profondeur et de conserver un maximum de détails.

A l'avant, l'encoche de l'écran loge un capteur photo de 32 megapixels pour les selfies. Le Mi Note 10 également propose un grand affichage 6,47 pouces FHD+ AMOLED incurvé, un SoC Snapdragon 730G orienté gaming avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

On trouve également un lecteur d’empreinte sous l’écran, et une solide batterie de 5260 mAh assurant plusieurs jours de fonctionnement avec une charge rapide 30 Watts pour une charge complète en une heure à peine, le tout sous MIUI 11. Au niveau des bandes 4G, on retrouve les principales à savoir B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/38/40/41.

