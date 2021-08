Mi Pad 5 et Mi Pad Pro : les nouvelles tablettes de chez Xiaomi pour concurrencer l'iPad mais à moitié prix !

Xiaomi n'avait plus sorti de tablette tactile depuis quatre ans. La marque s'est rattrapée avec deux nouvelles tablettes : les Mi Pad et Mi Pad Pro, avec comme ambition de concurrencer l'iPad d'Apple mais à un prix largement plus faible.

Xiaomi vient de présenter sa nouvelle gamme de tablettes tactiles, les Mi Pad 5, avec deux versions possibles : la normale et la Pro.

Les deux modèles bénéficient d’un écran LCD de 11" avec une définition de 2560 x 1600 pixels et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité maximale. Elles possèdent une luminosité de 500 cd/m² avec un taux de contraste de 1500:1.

La tablette profite aussi d’un stylet de 12,2 g avec la possibilité de le charger en le posant sur le dessus de l'écran. Un clavier complète les accessoires exposés pendant la présentation, par analogie Magic Keyboard des iPad Pro et Air. La Mi Pad sera compatible True Tone, HDR10 et Dolby vision. Elle intègre une batterie de 8600 mAh.

Du côté des différences entre les deux modèles, la version Pro est compatible avec une charge rapide 67 W et est équipée d’un SoC Snapdragon 670 (660 pour la version de base). Pour la partie photo, on observe aussi des différences, la version normale n’aura qu’un capteur de 13 MP, alors que la version Pro offre soit un duo de capteur de 13 et 5 MP pour la version WiFi soit un duo 50 MP et 5 MP pour la version 5G.

Pendant la conférence, Lei Jun, PDG de Xiaomi s’est permis de comparer la gamme Mi Pad 5 à l’iPad Pro.

Au niveau des prix on est largement en dessous de ceux des iPad même si ici ce sont des prix annoncés pour la Chine, ils seront donc plus élevés pour l'Europe rien que par l'ajout de la TVA (+20%), mais cela nous donne déjà un ordre d'idée, sachant également qu'il y a des versions WiFi et 5G :

Xiaomi Mi Pad 5 6+128 Go à environ 260 €

Xiaomi Mi Pad 5 6+256 Go à 300 €

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 6+128 Go à 330 €

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 6+256 Go à 370 €

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 8+256 Go à 460 €

Les accessoires sont payants et vendus séparément, environ 45 € le stylet et 50 € le clavier. Actuellement aucune date de commercialisation n'est prévue pour la France.

