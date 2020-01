Le vidéoprojecteur Mi Smart Compact Projector de Xiaomi débarque en France

Comme son nom à rallonge l'indique, le Mi Smart Compact Projector de Xiaomi est un vidéoprojecteur dans un format compact et un design monocoque avec des dimensions de 15 x 15 x 11,5 cm, pour un poids de 1,77 kg.

À technologie de projection DLP (Digital Light Processing) avec une source lumineuse LED d'une puissance de 500 lumens, il peut projeter une image de 60 à 120 pouces en qualité FHD 1080p. La focale est fixe et le rapport de projection est de 1.2 (distance à l'écran / largeur d'écran).

L'appareil est équipé de deux haut-parleurs 2 x 5 watts avec prise en charge des codecs audio Dolby Digital et DTS-HD. Il intègre une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Sa connectivité est minimale avec une prise HDMI, jack 3,5 mm et un port USB 2.0.

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector dispose de 16 Go de stockage interne et fonctionne avec Android TV 9.0. Il sera donc possible de profiter des applications du Google Play Store. Xiaomi cite YouTube, Molotov TV, myCanal et Plex, mais précise que Netflix sera disponible ultérieurement via une mise à jour logicielle.

La télécommande Mi Remote de l'appareil est compatible avec Google Assistant pour des requêtes vocales. Le Mi Smart Compact Projector de Xiaomi est disponible chez Fnac et Darty au prix de 599,99 €. Une remise de 100 € est proposée pour un achat avant le 10 février prochain.

Avec ce lancement en France du Mi Smart Compact Projector, Xiaomi complète son offre en matière de vidéoprojecteurs (sans importation) après le Mi Laser Projector (voir notre test).