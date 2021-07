Le ventilateur connecté Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à 34 € !! Mais aussi purificateur d'air, aspirateurs...

Si vous êtes dans le sud de la France n'hésitez pas une seconde à vous procurer le ventilateur connecté Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 affiché uniquement aujourd'hui au tarif exceptionnel de seulement 34 € !! Et si vous êtes dans le nord, achetez-le aussi, on ne sait jamais, la température pourrait monter (un jour ^^).

Même si le temps est relativement frais dans une bonne partie de la France, le sud continue d'être confronté à de fortes chaleurs et dans ce cas rien de mieux que de s'équiper d'un climatiseur ou d'un bon ventilateur.

Le bon plan du jour concerne le ventilateur connecté sur pied Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 qui est proposé ce matin à seulement 34 € avec le code de réduction SDFRC22 au lieu de 80 € habituellement. De plus la livraison est gratuite et effectuée depuis la Belgique en quelques jours.

Ce dernier dispose de 7 pales d'un diamètre de 35,5 cm et autorise de nombreux réglages de balayage en mode pendule à 30, 60, 90 et 140 degrés. Il est de plus silencieux avec seulement 58 dB. Via une application dédiée sur votre smartphone et via une connexion sans fil Wi-Fi, vous pourrez le contrôler et par exemple régler la puissance de la ventilation sur 100 niveaux.

AliExpress propose uniquement ce matin le ventilateur connecté Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à seulement 34 € avec le code SDFRC22 avec la livraison gratuite depuis la Belgique en quelques jours.



