Xiaomi sort des écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 à moins de 100 €

En plus de ses nouveaux flagships Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro et de la surprise Xiaomi Mi 10 Lite 5G du côté des smartphones, Xiaomi a annoncé l'arrivée de nouveaux écouteurs sans fil Mi True Wireless Earphones 2 avec la promesse d'un son premium.

Xiaomi a toutefois été assez avare en détail, si n'est un son de qualité supérieure avec des basses amplifiées, une annulation du bruit extérieur pour la clarté des appels, la détection automatique d'un placement dans l'oreille, un double appui pour accéder à la musique ou l'assistant vocal.



Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.0 pour la stabilité de la connexion, tandis que leur appairage est annoncé rapide et automatique grâce à une fonctionnalité pop-up. Pour profiter de cette dernière, il faudra des modèles de smartphones Xiaomi.

On s'y perd un peu dans les dénominations de Xiaomi entre les lancements de produits en Chine et dans d'autres marchés, et ceux à l'international. Les Mi True Wireless Earphones 2 pourraient simplement être les Xiaomi Air 2 ou Airdots Pro 2 que vous trouverez d'ailleurs en promotion ici à 52 €.



Les Mi True Wireless Earphones 2 seront disponibles en France le 7 avril au prix de 99,99 €. Outre son site et ses Mi Stores agréés, ils seront aussi disponibles chez Cdiscount, Darty et Fnac par exemple.