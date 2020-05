Xiaomi Mi TV 4 : les téléviseurs connectés 4K débarquent enfin en France

La marque Xiaomi est présente sur de nombreux produits et à côté des smartphones et des trotinettes électriques, elle a aussi donné naissance à une gamme de téléviseurs connectés.

La gamme Mi TV 4 (Mi TV 4S et 4A) tourne sous Android TV 9 et peut donc faire officie de hub multimédia tout en accueillant des applications du Google Play Store et donnant accès aux grands services de streaming vidéo.

Equipés d'un SoC dédié MediaTek et des connectivités sans fil WiFi et Bluetooth, les téléviseurs pourront facilement communiquer avec divers équipements et smartphones pour diffuser du contenu. Ils sont dotés de dalles 4K (sauf Mi TV 4A) avec support HDR10+ et larges angles de vision et embarquent des connectiques HDMI et USB 3.0.

On trouvera également une télécommande Mi Remote avec bouton dédié Google Assistant pour gérer des requêtes vocales. Les téléviseurs connectés Mi TV 4 s'apprêtent enfin à débarquer en France en 4 versions, selon leur diagonale (jusqu'à 65 pouces):