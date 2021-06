Xiaomi Mi TV P1 : la gamme de téléviseurs accessibles débarque en France

La marque Xiaomi étoffe sa gamme de téléviseurs connectés en annonçant le lancement en France de sa série Mi TV P1 proposée en plusieurs tailles d'écran : 32 / 43 / 50 / 55 pouces.

Les trois plus grandes diagonales proposent de la 4K UHD avec support HDR10+ mais aussi de la technologie MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) qui vient fluidifier le mouvement dans les vidéos.

La gamme profite d'écrans LCD 60 Hz avec bordures fines et angle de vision large de 178 degrés. Les téléviseurs disposent d'un système audio 2 x 10W avec Dolby Audio et DTS-HD, ainsi que de connectivités sans fil WiFi et Bluetooth.

Comme toujours avec Xiaomi, on a affaire ici à des téléviseurs connectés avec à bord la plate-forme Android TV permettant d'accéder à une foule de contenus.

Plusieurs services de streaming vidéo, comme Netflix, Amazon Prime Video ou Youtube, sont déjà pré-installés et il est possible de streamer contenus et jeux depuis des smartphones et des tablettes, le tout étant pilotable par commande vocale.

Les téléviseurs Xiaomi Mi TV P1 sont annoncés aux tarifs suivants :

32 pouces HD : 299 €

43 pouces UHD : 499 €

50 pouces UHD : 599 €

55 pouces UHD : 699 €

Ils seront disponibles (précommnandes dès aujourd'hui, disponibles à partir du 11 juin, avec livraison gratuite) sur le site Mi.com et en boutiques Mi Store, ainsi que chez Fnac et Darty.

Et il sera possible d'obtenir jusqu'à 100 € de remboursement pour tout achat d'un téléviseur Xiaomi Mi TV P1 en 43 ou 55 pouces avec d'autres produits, entre le 8 juin et le 11 juillet.