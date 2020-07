Xiaomi Mi TV Stick : le dongle certifié par Google avant son lancement

Il est déjà commercialisé chez certains revendeurs chinois mais on attend toujours son annonce officielle : le Xiaomi Mi TV Stick est désormais certifié par Google.

Pendant que Google prépare une nouvelle version de son dispositif Chromecast, nom de code Sabrina, le fabricant chinois Xiaomi s'apprête à officialiser Aquaman, à savoir son dongle Xiaomi Mi TV Stick.

Déjà disponible en version internationale chez certains revendeurs chinois, le dongle HDMI a été certifié par Google et l'une des versions apparaît dans la Google Play Console.

Il est fait référence à un processeur Amlogic AMLS805Y quadcore (ARM Cortex-A53) cadencé à 1,2 GHz et doté d'un GPU ARM Mali 450 à 750 MHz capable de décoder du 1080p, avec 1 Go de RAM.

C'est moins que le futur dongle Sabrina de Google avec son Amlogic S905X2 à 1,8 GHz et ses 2 Go de RAM mais le Xiaomi Mi TV Stick devrait aussi être proposé en version 4K qui serait alors dotée d'un Amlogic S905X3 si l'on en croit des mentions dans les benchmarks.

Le dongle fonctionne sous Android 9 et permettra de faire tourner Android TV.

La mention dans la Google Play Console montre de façon plus détaillé le dongle et sa télécommande. Elle précise aussi une compatibilité avec les services Netflix et Prime Video d'Amazon.

Date officielle et prix ne sont pas encore connus mais la présentation ne devrait plus tarder. La version 1080p peut être trouvée chez les revendeurs pour l'équivalent de 50 € environ.