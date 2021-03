La Xiaomi Mi Watch en France à 99€ au lieu de 149€ pour son lancement, la montre connectée des sportifs !

Même si elle était déjà disponible à l'import, c'est bien aujourd'hui que sort officiellement en France la nouvelle montre connectée Xiaomi Mi Watch avec comme principale cible les sportifs.

Cette smartwatch ne pèse que 32 g et propose un superbe affichage circulaire AMOLED couleur de 1,39 pouce, le tout dans un boitier étanche jusqu'à 50 mètres et équipé d'une puce GPS dédiée.

Vous pourrez la personnaliser à loisir grâce à une centaine d'écrans. Elle affichera également les notifications de votre smartphone mais sera surtout une alliée de taille pour les sportifs avec ses 117 modes d'exercice comprenant sports d'intérieur et d'extérieur.

La Xiaomi Mi Watch dispose d'un cardiofréquencemètre au dos du boîtier pour un suivi en continu du rythme cardiaque et de l'oxymétrie. Elle dispose d'une autonomie confortable de 16 jours, pour une charge en 2 heures seulement.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch est disponible à partir de ce mardi 9 mars au tarif officiel de 149,99 € chez les opérateurs Orange et SFR mais aussi dans les enseignes Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, LDLC, Rue du Commerce, Amazon et sur Mi.com. Attention, pour son lancement en France les 9 et 10 mars uniquement, 50 € de remise immédiate seront proposés, soit un prix de seulement 99,99 € (pour le moment seul le site Mi.com est à jour avec ce tarif).

Signalons enfin que Xiaomi propose une autre opération spéciale. Pour tout achat d'un smartphone Xiaomi Mi 11, qui sort également aujourd'hui en France, si vous achetez en plus des produits Xiaomi, comme la Mi Watch par exemple, vous recevrez jusqu'à 100 € de remboursement, plus de détail ici. Cette opération est notamment valable chez Darty et Fnac.