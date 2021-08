Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Youth Edition en promo avec une liste de bons plans

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Youth Edition intègre une puce Amlogic T962 épaulée par 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire intégrée. Il tourne sur Android TV 9.0 et permet d’accéder à plusieurs applications. Il dispose de la technologie DLP (Digital Light Processing) avec une optique scellée afin d’éviter l’éventuelle infiltration de poussière. Il affiche une définition de 1080p avec une capacité de décodage HDR 10 pour des diagonales d’image allant de 40 à 200 pouces et une taille recommandé entre 60" et 120".

Le projecteur permet une luminosité de 500 lumens ANSI grâce à des LED à quatre canaux apportant 20% de luminosité en plus et un rendu à 85% de l’espace colorimétrique NTSC.

Le Xiaomi Mi Youth possède une connectivité sans fil WiFi dual band 2,4 / 5 GHz, du Bluetooth et aussi une connectique USB et HDMI. De plus, ce vidéoprojecteur génère un faible niveau de bruit grâce à un système de refroidissement intelligent. Pour finir, il est compatible avec l’Assistant Google.

Actuellement le projecteur Xiaomi Mi Youth Edition au prix de 380 € au lieu de 499 € avec le code SDFRD55. La livraison est gratuite depuis l’Espagne.

