Xiaomi Mi10T et Mi10T Pro : la hausse de prix se confirme

Xiaomi devrait prochainement lancer sur le marché des révisions de ses Mi 10 et Mi 10 Pro avec les Mi 10T et Mi 10T Pro.

Xiaomi prépare déjà des versions révisées de ses Mi 10 sortis il y a quelques mois, et l'on aura ainsi droit à des versions estampillées T.

Le Mi10T Pro fait l'objet d'une fuite assez importante puisque l'on apprend qu'il proposera un écran LCD en 144 Hz. Pas d'AMOLED ici ni de bords incurvés, l'écran sera parfaitement plat. Il embarquera un Snapdragon 865 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Mi10T pour sa part proposera également un Snapdragon 865 avec seulement 6 Go de RAM toutefois.

La partie photo profitera de quelques améliorations. Le Mi10T Pro profitera ainsi du capteur 108 mégapixels qui sera cette fois associé à un autofocus laser. Pour le Mi 10T, on restera sur un capteur principal de 64 mégapixels.

Des améliorations sans grande révolution et pourtant il faudra s'attendre à une hausse des prix : le Mi10T devrait être proposé autour des 550€ contre 665€ pour le Mi 10T Pro.