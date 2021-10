Xiaomi : MIUI 13 profitera d'une refonte complète

Xiaomi prépare l'arrivée de MIUI 13 sur la bade d'Android 12 et prévoit d'importants changements au sein de son interface.

Selon Digital Shat Station, Xiaomi aurait prévu une refonte complète de sa surcouche qui pourrait surprendre les utilisateurs. Malheureusement, aucune image n'accompagne l'information pour l'instant.

Toujours selon les rumeurs, Xiaomi testerait sa nouvelle interface à la fois avec Android 11 et Android 12, on pourrait ainsi voir dans un premier temps MIUI 13 s'inviter sur les terminaux les plus récents avec un noyau Android 12, puis sur des appareils plus anciens tout en restant sous Android 11 comme la marque l'a déjà fait par le passé.

La première béta fermée de MIUI 13 devrait arriver d'ici la fin de l'année et une version stable au début de l'année 2022.